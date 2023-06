Il Messaggero: "Da Kluivert a Reynolds a Perez: i ritorni che valgono un tesoretto"

vedi letture

Tiago Pinto, oltre a pensare a rinforzare la rosa della Roma, è alle prese con i tanti giocatori rientrati alla base dai rispettivi prestiti. Tra questi, figura Carles Perez: come riporta Il Messaggero, il Celta Vigo non vuole riscattarlo per 10 milioni di euro e la Roma può scendere a 8. Situazione simile quella di Bryan Reynolds, che vorrebbe restare al Westerlo ma il club non vuole pagare i 7 milioni per il riscatto.

Contatti in corso anche con il Bournemouth per Vina, con il Lipsia per Kluivert (dove ha giocato nella stagione 2020/21) e con Cagliari e Genoa per Villar (rientrato alla base dopo il prestito al Getafe e il cui presso è sui 4/5 milioni di euro). Cessioni che possono fruttare alle casse giallorosse un tesoretto da reinvestire sul mercato.