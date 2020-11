Il Messaggero: "Dai diamanti a un carro armato: la corsa sconcia all'oro di Maradona"

"Dai diamanti a un carro armanto: la scorsa sconcia all'oro di Maradona". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica alla leggenda del calcio mondiale. Fa già discutere la morte di Diego tra negligenze e ritardi nell'assistenza medica a un'eredità frammentata in giro per il pianeta. Durante il ricovero, non è mistero, come ci siano stati attriti tra il "clan" e la famiglia. L'eredità sarà un problema anche per le azioni legali intraprese con alcune ex compagne. La Nacion stima che il Pibe de Oro avesse un patrimonio addirittura di 500 milioni di dollari e un'altra di 75-100 milioni di euro. In Argentina le case sono almeno 5, 4 le auto. A Dubai sono 2 quest'ultime, ma c'è anche un anello di brillanti da 300.000 euro e un carro armato utilizzabile anche in acqua, ricordi del passaggio in Bielorussia.