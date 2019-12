© foto di Alessio Del Lungo

"Roma, vengo per vincere". Queste le parole di Friedkin che ha da poco rivelato le quote di James Pallotta. Il Messaggero in edicola questa mattina le riporta al suo interno, a pagina 35. Il texano ha confidato al suo staff: "Tifosi fantastici, meritano scudetto e Champions". Nell'avventura giallorossa sarà affiancato dal figlio Ryan: "Saremo presenti e a lungo".