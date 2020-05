Il Messaggero: "Dati in ritardo, caos regioni"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola in prima pagina: "Dati in ritardo, caos regioni". Non arrivano le informazioni al governo da diverse regioni, così slittano le pagelle sanitarie. Dal 18 c'è il pericolo di diverse riaperture al buio. L'ormai famoso algoritmo che decreta quali territori sono a rischio Covid e dunque rischiano di tornare al lockdown più rigoroso, non può essere applicato perché le regioni non hanno ancora mandato tutti i numeri necessari a misurare l'andamento dell'epidemia.