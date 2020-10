Il Messaggero: "Decidono sempre Luis e Ciro, boccata d'ossigeno per la Lazio"

vedi letture

Con il Bologna arriva la seconda vittoria in campionato per la Lazio. Decidono sempre loro: il solito straordinario Luis Alberto che si lascia andare ad una esultanza polemica e la Scarpa d'Oro Ciro Immobile. Una rete che lo lancia al secondo posto solitario (128 reti) nella classifica all time dei bomber laziali. Con il successo di ieri biancocelesti ritrovano ossigeno in classifica volando a 7 punti. I rossoblù dell'ex Mihajlovic incappano nel terzo ko di fila e si ritrovano al terzultimo posto in classifica. Lo riporta Il Messaggero.