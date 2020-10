Il Messaggero: "Dopo la Champions Inzaghi pretende la svolta contro il Bologna di Sinisa"

"Dopo la Champions Inzaghi pretende la svolta contro il Bologna di Sinisa". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in riferimento ai biancocelesti. La Lazio, che in campionato non è partita benissimo, ha vinto all'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Adesso Simone Inzaghi chiede ai suoi anche una vittoria in campionato per continuare la striscia positiva. Si troverà di fronte il grande ex Sinisa Mihajlovic che col suo Bologna è alla caccia di punti.