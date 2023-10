Il Messaggero: "Dybala può recuperare per il Lecce, ma a Mou ne mancano sempre 7"

vedi letture

Roma in piena emergenza, con Mourinho che ha sottolineato questa difficoltà anche alla fine della partita contro l'Inter. La lista degli indisponibili non sembra diminuire in modo sostanziale, ma contro il Lecce potrebbe esserci quantomeno un recupero. Il giocatore in questione è Paulo Dybala, che in questa stagione ha giocato 471 minuti e disputato da titolare solamente in 6 partite su 13 disputate tra coppa e campionato.

Come riporta Il Messaggero, l'argentino tornerà quasi certamente contro i salentini. Se avesse stretto i denti forse sarebbe riuscito ad esserci anche a Milano, ma il terrore di infortunarsi nuovamente e stare fermo un altro mese lo ha fatto desistere. Al di là di Dybala, comunque, all'appello ne mancano altri sette e nessuno di questi ci sarà contro la squadra di D'Aversa. A partire da Paredes squalificato, ma passando soprattutto per Smalling ormai fuori dai giochi dalla bellezza di due mesi.