Il Messaggero: "Dzeko e Kolarov verso Juventus ed Inter"

"Dzeko e Kolarov verso Juventus ed Inter", titola così in taglio alto di prima pagina l'edizione odierna de Il Messaggero. Nessun incontro ma una semplice telefonata. Non essendosi incrociati negli ultimi giorni, Fienga - rientrato comunque da Milano - e Dzeko ieri hanno fatto un punto della situazione. Tra i due c'era poco da dirsi. Il Ceo giallorosso ha infatti ribadito al calciatore la posizione del club: se vuoi andare, dovrai essere tu - al momento opportuno - ad uscire allo scoperto. Senza dimenticare che la duplice operazione Dzeko-Milik non deve avere alcun esborso di cassa per il club. Un'operazione che il club - considerando la carta d'identità di Edin più il risparmio economico che ne trarrebbe (15 milioni netti d'ingaggio per i prossimi 2 anni) oltre alla plusvalenza da mettere a bilancio (ora è a 2,4 milioni) - è quasi obbligato a fare. Ma la Roma si appresta a salutare anche Kolarov: Il serbo ha un accordo con l'Inter che a sua volta è vicina ad ufficializzare quello con Fienga. Un esborso di 1 milione per il cartellino che regalerà anche una minima plusvalenza considerando che il costo del serbo a bilancio è stato completamente ammortizzato.