© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Messaggero titola in prima pagina: "Dzeko trascina la Roma e lancia un superderby". Il campionato della Roma ricomincia da Marassi con il successo (1-3) contro il Genoa penultimo e contestato. Basta mezza rosa a Fonseca per riprendersi il 4° posto, aspettando il risultato dell'Atalanta, stasera in campo a Bergamo contro la SPAL, e restare comunque protagonista nella corsa Champions. I resti non lo tradiscono: chi di solito va in panchina, si comporta nel rendimento da titolare. Soprattutto chi è stato vicino all'addio come Spinazzola e chi è ancora in bilico come Under. E domenica arriva il derby con la Lazio terza.