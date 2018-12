© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Eusebio più tre novità". Il Messaggero fa il punto sulla strategia della Roma e di Monchi verso il mercato di gennaio. Il ds spagnolo, spiega il quotidiano, non molla la difesa dell'allenatore e ha chiesto rinforzi a Pallotta in inverno: servono un volto nuovo dietro per reparto, difesa, centrocampo e attacco. Ma solo con la formula del prestito.