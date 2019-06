Il Messaggero e le parole di Gravina: "Calcio azzurro vive rinascita"

© foto di Giulio Falciai

"L'incubo Svezia? Il calcio azzurro vive una rinascita". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, dell'edizione odierna de Il Messaggero sulle parole di Gabriele Gravina. Il presidente della FIGC ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano in cui ha parlato principalmente della Nazionale italiana.