Il Messaggero: "È una Roma forte solo con i deboli. Le richieste di Fonseca sul mercato"

vedi letture

"È una Roma forte solo con i deboli. Le richieste di Fonseca sul mercato". Questo il titolo che Il Messaggero utilizza all'interno per descrivere la situazione dei giallorossi. Non deve diventare un dramma una sconfitta dopo 16 risultati utili sul campo, ma il match di domenica regala indicazioni preziose per chi vorrà coglierle. Mkhitaryan, Pedro e Dzeko hanno trascinato la squadra con Benevento, Fiorentina e Genoa, ma quando l'asticella si alza la Roma non vince, non approfittando del tutto di questa Serie A anomala. Le seconde linee fanno fatica e mancano almeno un terzino destra ed un regista con Fonseca che vorrebbe pure un centravanti. Palla ai Friedkin che intanto debbono fronteggiare un indebitamento del club che ammonta a 393,7 milioni di euro.