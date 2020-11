Il Messaggero: "Emergenza Roma: con il Parma squadra decimata per Fonseca"

"Emergenza Roma tra Covid e infortuni: con il Parma squadra decimata per Fonseca": così in taglio alto l'edizione odierna de Il Messaggero, che evidenzia la situazione di assoluta emergenza con la quale il tecnico portoghese è costretto a fare i conti in vista della sfida contro il Parma. Tanti gli assenti, tra positivi e infortunati: l'ex allenatore dello Shakhtar spera di recuperarne qualcuno per la sfida di domenica.