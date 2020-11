Il Messaggero: "Emergenza Roma: contro Cluj e Napoli con un solo difensore"

"Emergenza Roma: contro Cluj e Napoli con un solo difensore" scrive Il Messaggero parlando dei problemi in casa giallorossa. Contro Cluj e Napoli sarà emergenza difensiva per Fonseca. Smalling nuovamente ko: dopo la forte intossicazione alimentare, per lui un riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro. Kumbulla è fuori per il Covid, Mancini e Ibanez sono infortunati. Resta un solo centrale a disposizione: Juan Jesus, contratto in scadenza a giugno, che il club ha provato a cedere a più riprese in estate ma senza riuscirci.