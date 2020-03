Il Messaggero: "Euro2020 verso lo slittamento, rischiano i Giochi di Tokyo"

vedi letture

"Euro 2020 verso lo slittamento, a rischio anche i Giochi di Tokyo". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto che Il Messaggero dedica al possibile spostamento di Euro2020 al prossimo anno: "La Uefa deve fronteggiare il pressing delle singole federazioni tutte concordi nel voler rinviare l'Europeo per terminare i campionati. L'ipotesi più forte è quella di spostarlo al 2021 ma c'è l'idea di farlo giocare a novembre evitando così una lite con la Fifa che il prossimo anno ha previsto il mondiale per club. Tra le ipotesi più accreditate per terminare la Champions c'è quella delle final four che ridurrebbe il calendario e permetterebbe la finale a Istanbul il 30 maggio. Un'altra possibilità è quella di allargare a 8".