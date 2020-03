Il Messaggero: "Europei nel 2021. Rebus scudetto"

L'edizione odierna de Il Messaggero titola nella sezione sportiva: "Europei nel 2021. Rebus scudetto". Posticipato l'Europeo, per la Uefa ora Champions ed Europa League diventano prioritarie. Tanto che se necessario verranno annullati gli slot esclusivi nei campionati per giocare le coppe nei week-end. Ma al momento pianificare anche uno o più percorsi per portare a conclusione il campionato di serie A è ancora difficile, se non impossibile. Mancano certezze, o anche solo indicazioni su quando si potrà tornare a giocare e, dunque, ogni previsione sembra un azzardo.