"Eusebio solo al comando". Il Messaggero approfondisce la situazione della Roma, con Pallotta che avrebbe già pensato da tempo all'esonero di Eusebio Di Francesco, ma non avrebbe ancora proceduto perché i sostituti, da Montella a Sousa passando per Blanc e Donadoni, convincono fino a un certo punto. Decisiva, comunque, la gara contro il Genoa. A quel punto, però, scrive il quotidiano, la decisione secondo Pallotta spetterà a Monchi, che fin qui ha sempre difeso Di Francesco. Messo in difficoltà anche da difficoltà strutturali. A partire dalle operazioni di mercato: Pastore, Karsdorp, Marcano, tutti nomi che fin qui non hanno convinto.