Grande vittoria per la Lazio. I biancocelesti di Simone Inzaghi, sotto 0-1 con il gol di Ronaldo, hanno rimontato contro la Juventus imponendosi per 3-1 grazie alle reti di Luiz Felipe, Milinkovic-Savic e Caicedo andando in classifica a -3 proprio dai bianconeri. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Fantastica Lazio, lezione di calcio a Sarri: 3-1 (e -3 dai bianconeri)".