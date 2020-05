Il Messaggero: "Fase 2, tanta voglia di calcio"

"Fase 2, tanta voglia di calcio", titola Il Messaggero nella sua sezione sportiva. Da ieri i giocatori hanno rimesso piede nei centri sportivi per sedute motorie rigorosamente individuali stante il divieto ad allenamenti di squadra ancora in vigore per contrastare la pandemia. Divieto che dovrebbe decadere dal 18 maggio se la Fase 2 andrà bene mentre, per il ritorno del campionato, "per ora non se ne parla" continua ad ammonire il ministro Spadafora. "Un rischio zero forse non c'è, ma vanno cercate le condizioni di massima sicurezza. È un'industria che fattura 14 miliardi di euro con l'indotto. Merita rispetto per numeri e contenuti che genera. Il calcio non può essere trattato in questo modo, ci sono milioni di italiani che lo seguono con passione", dichiara l'ad del Bologna Claudio Fenucci.