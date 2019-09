© foto di Mattia Verdorale

Sulle pagine de Il Messaggero una bella e lunga intervista al ceo del Bologna Claudio Fenucci che ha parlato dei rossoblù e anche del tecnico Sinisa Mihajlovic: "Noi siamo uno: ovvero Mihajlovic". Questa una delle sue dichiarazioni più belle al quotidiano. Poi prosegue: "Con Pallotta avevo un rapporto molto filtrato. Sarebbe stato giusto parlare direttamente con lui da subito. Non è vero che non si vince per colpa dell'ambiente: servono idee, conti a posto o un'azionista che copra le perdite".