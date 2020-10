Il Messaggero: "Focolaio Inter: stop per quattro, ora la Serie A diventa un rebus"

"Focolaio Inter: stop per quattro, ora la Serie A diventa un rebus". Titola così in taglio alto sulla propria prima pagina Il Messaggero che dedica spazio alle positività in casa Inter: "Cominciano a essere tanti, la situazione nel breve può diventare ingestibile. Il caso Juve-Napoli è la punta dell'iceberg. Il protocollo, che ha funzionato in estate, adesso scricchiola e le Asl, inevitabilmente, intervengono, come appunto nel caso di Napoli. Ibra e Duarte non si sono ancora negativizzati, virus in corso anche per Bastoni, Skriniar e da ieri, sono entrati nel gruppo Nainggolan e Gagliardini. Asintomatici e indisponibili".