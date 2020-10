Il Messaggero: "FocoLazio. Inzaghi a Bruges con appena 13 titolari"

"FocoLazio. Inzaghi a Bruges con appena 13 titolari" scrive Il Messaggero parlando delle ultime vicende di casa Lazio. Il club continua a non comunicare nulla (e lo può fare in base alla legge della privacy) ma per Bruges sono partiti appena 13 titolari, con diversi Primavera aggregati. Sono stati i tamponi UEFA a far scattare l'allarme: fermi Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson. La Lazio vuole vederci chiaro, specie sugli asintomatici Immobile e Lazzari e spera in qualche falso positivo. Ora i biancocelesti sono chiusi nella bolla dell'hotel Van der Valk, che ha messo a disposizione una serie di stanza, e il gruppo uscirà solo per la partita con il Bruges di quest'oggi.