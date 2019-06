Il Messaggero: "Fonseca-De Zerbi, Roma spaccata"

Situazione ancora particolarmente incandescente in casa Roma, squadra investita da numerose polemiche nelle ultime settimane. Il Messaggero di oggi apre infatti così la pagina sportiva: "Fonseca-De Zerbi, Roma spaccata". Tiene banco dunque la questione allenatore, ma non c'è accordo sulla decisione da prendere: Baldini spinge infatti per la soluzione straniera, mentre Petrachi preferirebbe l'attuale mister del Sassuolo. A Trigoria si prende tempo, per valutare meglio i due candidati. Sullo sfondo resta comunque Gattuso, che potrebbe essere l'outsider ideale.

Lazio, Wesley in arrivo. Baselli idea per il centrocampo - Si parla anche di Lazio, con i biancocelesti che si stanno attivando sul mercato. Possibili un paio di cessioni eccellenti (Milinkovic-Savic e Luis Alberto), con Tare che si prepara a cercare degli adeguati sostituti. Piace Wesley, attaccante del Bruges, mentre ci sono due idee in casa Torino: il difensore Izzo e il centrocampista Baselli. Difficile però trattare con Cairo. Attenzione anche a due giovani profili stranieri molto talentuosi: si seguono Szoboszlai e Koopmeiners.