Il Messaggero: "Fonseca-Friedkin priorità a confronto tra campionato ed Europa League"

Il Messaggero si sofferma sulla Roma e scrive: "Fonseca-Friedkin priorità a confronto tra campionato ed Europa League". L'allenatore non snobba il Cluj, da affrontare nel tardo pomeriggio, ma insiste a dare priorità al campionato per tornare in Champions. Gli over 30 giallorossi non possono giocare tre partite in una settimana. Il presidente invece conta sulla visibilità, ultimamente minima all'estero, in Europa League per rilanciare il club.