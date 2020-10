Il Messaggero: "Fonseca, il bilancio da scudo"

"Fonseca, il bilancio da scudo", titola Il Messaggero oggi in edicola. La lente di ingrandimento è sempre appoggiata lì, sulla panchina giallorossa. Come in estate dopo l'eliminazione dall'Europa League senza mai stare in partita e come dopo la trasferta di Verona la notte del debutto in campionato. Il dubbio è Fonseca, guida insicura per la Roma che, sabato sera, ha vinto il 1° match in stagionale. Ma la prestazione è stata insufficiente: decisivi gli interventi Mirante e gli errori di Lasagna e Okaka che hanno coperto le lacune giallorosse in fase difensiva. E' andata bene, insomma, per la classifica. Non per la famiglia Friedkin. Padre e figlio hanno preso atto del passo indietro dopo il pari contro la Juve all'Olimpico: il presidente Dan e il vice Ryan, bocciando la prova alla Dacia Arena, riprenderanno la riflessione fatta già ad agosto e durata fino alla sfida contro i campioni d'Italia. Fonseca si è salvato allora e resiste oggi solo per il preoccupante indebitamento del club giallorosso.