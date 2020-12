Il Messaggero: "Fonseca pensa al Bologna e arriva una sconfitta annunciata"

"Il tecnico pensa al match di Bologna e in Europa League arriva una sconfitta annunciata: titolari quasi tutti a riposo". Riassume così il k.o. di ieri della Roma Il Messaggero, che scrive: "La partita non aveva significato, zero pressioni: la Roma era qualificata ai sedicesimi (lunedì i sorteggi) di Europa League come prima del girone, il CSKA ultimo (e lì resterà). Un allenamento, poco più, insomma". Fonseca non poteva permettersi di rischiare calciatori che dovranno essere in perfetta linea per domenica, quando i giallorossi faranno visita al Bologna. Ma il portoghese, pur dando più peso all'impegno in campionato, non ha gradito le leggerezze difensive e in attacco ("non mi sono piaciute tante cose", ha detto nel post-gara).