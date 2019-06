Il Messaggero: "Fonseca-style: Roma, coraggio"

La pagina sportiva de Il Messaggero si apre con questo titolo: "Fonseca-style: Roma, coraggio". Sono infatti arrivate le prime parole da tecnico giallorosso di Paulo Fonseca, ormai ex allenatore dello Shakhtar Donetsk. Il tecnico portoghese si presenta così a Pallotta e ai suoi nuovi tifosi: "Voglio vincere, amo il calcio di qualità. Si parte presto e c'è poco tempo, mi dovranno capire velocemente". Svelata poi qualche idea tattica del mister, che adotta solitamente il 4-2-3-1 come sistema di gioco ma che, al contempo, conta più rendere la squadra dinamica. L'obiettivo? Far innamorare la gente della sua nuova Roma.

La Lazio licenzia il "vecchio" Radu - Sull'altra sponda del Tevere, i biancocelesti cercano di svecchiare la rosa. Stefan Radu, ad esempio, non rientra nel nuovo progetto della Lazio: nonostante abbia due anni di contratto, il difensore romeno è stato invitato a cercarsi una nuova sistemazione. Per quanto riguarda gli obiettivi in entrata, piacciono Wesley e Petagna, ma nella valanga dei nomi subentrano anche giocatori come Bruno Viana, Diego Lainez, Yusuf Yazici. Un nuovo corso, insomma, sta partendo.