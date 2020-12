Il Messaggero: "Fonseca vede i fantasmi ma la conferma passa dalla zona Champions"

"Fonseca vede i fantasmi ma la conferma passa dalla zona Champions", titola stamane Il Messaggero. In conferenza stampa il tecnico portoghese si toglie qualche sassolino: "Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che è pronto a fare male alla Roma non appena le cose non vanno per il verso giusto. C'è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male di questa squadra". Il problema però, più che nei media, è da inquadrare dentro Trigoria. A settembre si è tenuto stretto la panchina soltanto perché i tempi dal closing all'inizio del campionato erano troppo stretti. Ora, con il contratto in scadenza tra sei mesi, non sono di certo giornali, tv o radio a non rinnovarglielo. E' sempre la società che manda segnali chiari: la conferma arriverà con la Champions in tasca.