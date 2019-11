© foto di Andrea Giannattasio

"Francesco cerca i Totti di domani". Questo il titolo a pagina 32 che Il Messaggero dedica all'ex capitano della Roma Francesco Totti e alla sua nuova vita: "L'ex capitano e dirigente giallorosso si rimette in gioco: farà l'agente e scoverà in tutto il mondo i nuovi talenti per conto della Stellar Group. A Londra ha visto i procuratori Barnett e Manasseh. La sua scuola calcio quartier generale della della filiale italiana".