Il Messaggero: "Friedkin a Trigoria con la squadra «Roma, comincia una nuova era»"

"Friedkin a Trigoria con la squadra «Roma, comincia una nuova era»". Questo il titolo che è possibile trovare nella prima pagina de Il Messaggero in edicola in riferimento ai giallorossi: "ecco Dan Friedkin e con lui il figlio Ryan, designato capo operativo della società Roma. Sono qui, nella Capitale, il loro nuovo luogo di lavoro, o almeno uno dei tanti dei signori Toyota, che fanno la spola tra gli States e Londra. Dan e Ryan, muniti di mascherina anti Covid, hanno cominciato i primi giri conoscitivi. Solo contatti telefonici con il Ceo Guido Fienga, visto il suo isolamento volontario per via della questione De Laurentiis. I nuovi proprietari della Roma, come hanno promesso, si faranno vedere spesso nella Capitale, hanno idea di comprare due case".