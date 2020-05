Il Messaggero: "Germania al via, l'Italia aspetta"

vedi letture

"Germania al via, l'Italia aspetta". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani. La Bundesliga ha ricevuto il via libera dal governo per ripartire mentre in Italia ancora alcune squadre non sono tornate ancora ad allenarsi, neanche singolarmente.