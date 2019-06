Il Messaggero: "Gli azzurri vincono ma ora devono sperare negli altri"

"Gli azzurri vincono con il Belgio (3-1) ma ora devono sperare negli altri". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Messaggero. L'Under 21 di Di Biagio ha vinto 3-1 contro il Belgio ieri sera ma il 5-0 della Spagna contro la Polonia ha consegnato il passaggio del turno alle Furie Rosse. Ora bisognerà attendere le gare della serata e di domani per vedere se l'Italia passerà come migliore seconda.

Lazio, caccia al centrale - La Lazio ha iniziato le grandi manovre sul mercato con la ricerca di un difensore centrale. Questo il titolo nelle pagine sportive: "A formello è partita la corsa al centrale di difesa: in pole c'è lo slovacco Vavro".

Domani Fonseca a Roma - "Roma, primi passi nell'era Fonseca". Questo il titolo a pagina 28. Il neo tecnico giallorosso domani mattina arriverà nella capitale e potrà iniziare a lavorare in vista della prossima stagione.