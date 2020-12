Il Messaggero: "Gli ottavi di Champions non devono essere il trofeo stagionale della Lazio"

Tempo di sorteggi di Champions, a cui la Lazio si affaccia dopo tanti anni. Ma Il Messaggero oggi in edicola ammonisce: "Gli ottavi di Champions non devono essere il trofeo stagionale della Lazio". La Lazio è scivolata al nono posto in classifica dopo il ko con l'Hellas Verona. La Champions toglie energie ma questa non può essere la scusante a tutti i mali. Devono tutti tornare a remare dalla stessa parte per rimettere in carreggiata la stagione. Il rischio maggiore è quello di tralasciare il campionato e poi ritrovarsi fuori anche dall'Europa dell'anno prossimo. Una follia. Gli ottavi di Champions non possono e non devono essere il trofeo stagionale dei biancocelesti. Ora testa solo al campionato, ritrovare serenità e dare la svolta. A partire da Inzaghi, che deve anche affrontare il discorso rinnovo al più presto, per poi concentrarsi solo sulla squadra.