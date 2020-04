Il Messaggero: "Grandi manovre verso i gol"

L'edizione odierna de Il Messaggero apre la sezione sportiva titolando: "Grandi manovre verso i gol". "Se il titolo non venisse assegnato lo capirei, visto ciò che stiamo vivendo", applausi a Mané bomber del Liverpool. Purtroppo non lo capirebbe il mercato visto che è di ieri è la stima catastrofica per la Premier League inglese: rosso di un miliardo di euro se il torneo non dovesse ripartire e concludersi. La nostra serie A non fa eccezione. Le cifre non sono quelle inglesi, ma il tracollo finanziario farebbe molto male lo stesso. Per questo, mentre altri sport di squadra come, nell'ordine, rugby, basket e volley, hanno alzato bandiera bianca dando appuntamento alla prossima stagione, il presidente della Figc Gabriele Gravina a parole e nei fatti sta tentando di trovare una via d'uscita, programmando con l'assenso di Uefa e Fifa un per ora ancora ipotetico ritorno in campo.