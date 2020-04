Il Messaggero: "Gravina punta sul futuro"

Sezione sportiva de Il Messaggero che apre con il titolo: "Gravina punta sul futuro". Da uomo forte a cui aggrapparsi nella tempesta a ritrovarsi in balìa delle onde può essere un attimo. Questione di venti. E correnti. Quelli che sta affrontando Gabriele Gravina, numero uno della Figc. Nel momento più difficile. Giusto che chi guida la federazione provi a portare la nave in porto. Ma qualcuno gli rimprovera una eccessiva esposizione che gli avrebbe creato qualche nemico in più. "Il campionato va concluso»"ripete da settimane. Consapevole dei disastri che si creerebbero in caso di stop anticipato. Caos che i contrari sarebbero pronti a sfruttare per delegittimarlo. Si sta prendendo un rischio enorme. O meglio ha deciso di andare all-in in questa situazione. In attesa che vengano fissate le elezioni federali che riveleranno se le sue scelte gli hanno portato voti o l'hanno spinto alla sconfitta.