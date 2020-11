Il Messaggero: "Gravina vuole blindare il c.t., ma Mancini vuole più soldi e le big lo tentano"

Il Messaggero in edicola quest'oggi si occupa del futuro di Roberto Mancini, il cui contratto con la Nazionale scade nel 2022: "Il c.t. ha copertura contrattuale fino a quella data - si legge - e nessuno in FIGC ha intenzione di farselo scappare, ben diverse le sue intenzioni, o meglio, ad oggi non ci sono certezze". Per due motivi principali: perché ci sono impegni calcistici serrati, e perché a marzo sono previste le elezioni federali. L'idea di Gravina sarebbe quella di blindarlo prima di allora, ma il problema, "come sempre in questo caso", sono i soldi: "Roby guadagna poco più di due milioni di euro all'anno, quasi la metà di quanto percepiva Antonio Conte nel suo biennio azzurro. Mancini vorrebbe un contratto più o meno a quel livello, anche se una buona parte di quei soldi, all'attuale allenatore dell'Inter, li versava lo sponsor". Il sacrificio economico della Federazione, dunque, non potrà arrivare ai quattro milioni e mezzo che percepiva Conte: "Di sicuro - chiosa il quotidiano - Mancio ha il coletto dalla parte del manico. E le offerte non gli mancheranno (molte big d'Europa l'hanno messo in cima alla lista)".