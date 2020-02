vedi letture

Il Messaggero guarda al Perugia: "Grifo, è da dentro o fuori"

"Grifo, è da dentro o fuori": così Il Messaggero apre la pagina sportiva sul Perugia di Serse Cosmi. E sul clima non sereno che si respira in Umbria: "Posticipo ad altissima tensione al Curi con l’Empoli: vincere per ripartire verso i playoff e scacciare i fantasmi dei playout. In caso di insuccesso, Santopadre ha già “minacciato” il ritiro".