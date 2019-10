© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Grifo, in arrivo esami da primato": Il Messaggero guarda al Perugia, snocciolando una serie di interessanti numeri. Che riguardano il prossimo tour de force che attende gli umbri: "In arrivo un nuovo ciclo di ferro con le trasferte a Benevento, Salerno e Crotone, in mezzo la sfida con l'Ascoli al Curi. Perugia al primo posto per il rendimento interno, la squadra di Oddo, invece, è undicesima per quello esterno".