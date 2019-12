Il Messaggero guarda al Perugia: "Grifo, un giorno in paradiso"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Grifo, un giorno in paradiso", così titola Il Messaggero guardando in casa Perugia. Con la formazione di mister Massimo Oddo alle prese con la Coppa Italia: "Impegno di prestigio al Mapei Stadium di Reggio Emilia col Sassuolo in Coppa Italia. In palio c'è la sfida col Napoli".