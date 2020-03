Il Messaggero: "Higuain e Pjanic, la grande fuga all'estero dei calciatori"

"Higuain e Pjanic, la grande fuga all'estero dei calciatori". Questo il titolo in taglio alto in prima pagina su Il Messaggero. Il riferimento va ad alcuni giocatori bianconeri che, nonostante fossero in isolamento dopo il caso Rugani, sono fuggiti dall'Italia e tornati in patria: "Da Higuain a Pjanic fino a Neymar: i big scappano, sfidando le norme di sicurezza".