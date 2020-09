Il Messaggero: "I due Inzaghi non si fanno male"

Amichevole in famiglia per i due Inzaghi. La Lazio di Simone ieri ha pareggiato 0-0 contro il Benevento di Super Pippo nell'ultimo test prima della partenza in campionato. Questo il titolo nelle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Messaggero: "I due Inzaghi non si fanno male".