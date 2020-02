vedi letture

Il Messaggero: "Il bello, il brutto, il cattivo"

"Il bello, il brutto, il cattivo". Titola così a pagina 27 Il Messaggero sui tre allenatori italiani delle prime tre squadre di Serie A, ovvero Simone Inzaghi, Maurizio Sarri e Antonio Conte: "I tre allenatori che stanno disegnando un volto nuovo alla Serie A, hanno un modo diverso di vivere il momento delle loro squadre. Inzaghi è l'outsider della corsa a tre per lo scudetto: maniaco dei numeri è il nuovo che avanza. Sarri è l'uomo del bel gioco che vince (non sempre), ma non convince. Manca di ferocia e pragmatismo. Antonio Conte sa trasmettere ai giocatori la fame di vittoria. Insegna ma pretende tanto".