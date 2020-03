Il Messaggero: "Il calcio non è uguale per tutti"

vedi letture

"Il calcio non è uguale per tutti". Questo il titolo a pagina 25 che Il Messaggero dedica all'emergenza Coronavirus analizzando le varie situazione nei paesi europei: "La Spagna scopre i primi contagi. La Turchia in campo. In Inghilterra: Everton, Pickfors al pub in quarantena. Nei colleges si gioca. In Italia l'Atalanta va in isolamento. Rinviati tutti gli allenamenti. In Brasile mascherine per il Gremio di Renato. Poi vengono fermati i campionati".