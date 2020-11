Il Messaggero: "Il calcio non si ferma: 99 gare entro fine anno"

vedi letture

"Il calcio non si ferma: 99 gare entro fine anno". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero oggi in edicola. Il quotidiano analizza il tour de force contando quante partite rimangono fino a Natale. Nonostante l'emergenza, tornano in camp le squadre di club dopo la pausa per le Nazionali: da oggi al 23 dicembre 70 partite di A, 21 tra Champions ed Europa League e 8 di Coppa Italia".