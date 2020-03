Il Messaggero: "Il calcio riparte a porte chiuse, ma è lite sul rimborso biglietti"

vedi letture

"Il calcio riparte a porte chiuse, ma è lite sul rimborso biglietti". Questo il titolo che Il Messaggero dedica quest'oggi in prima pagina sotto la parte centrale alla Serie A. Almeno fino al 3 aprile si giocherà senza pubblico come disposto dal decreto emanato ieri. Giornata di liti - si legge alle pagina 27 e 28 - nel consiglio di Lega andato in scena al Coni. Nodo Inter-Sampdoria: a oggi non c'è una data utile per il recupero. I club dovranno rimborsare biglietti e abbonamenti. Il Movimento Consumatori: "Diritto acclarato, nulle le clausole che lo escludono".