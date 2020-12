Il Messaggero: "Il futuro di Mancini è azzurro. Gravina punta su di lui per la rielezione"

Il Messaggero si occupa del futuro del c.t. della Nazionale. "Il futuro di Mancini è azzurro. Gravina punta su di lui per la rielezione" scrive il quotidiano. Un bilancio più che positivo quello di fine anno tracciato da Roberto Mancini in conferenza. Il futuro è verde come la linea tracciata e seguita dal Mancio e i suoi ragazzi ma è anche azzurro perché il c.t. dice che gli azzurri se la giocheranno con tutti agli Europei. "Per il contratto c'è tempo" ha detto il c.t. che è l'uomo immagine di questa Nazionale e non poteva essere altrimenti perché il Mancio è probabilmente l'asso che Gravina si giocherà per essere rieletto alla Figc.