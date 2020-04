Il Messaggero: "Il governo: il calcio non può riprendere già ad aprile"

"Il governo: il calcio non può riprendere già ad aprile". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de Il Messaggero in edicola stamani sulla data fissata per la ripresa degli allenamenti: "Il calcio non fa eccezione e si riscopre meno forte. Il governo è andato dritto per la sua strada: ci si potrà tornare ad allenare dal 4 maggio".