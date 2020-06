Il Messaggero: "Il pianto di Gattuso per la sorella Francesca"

"Il pianto di Gattuso per la sorella Francesca", titola Il Messaggero oggi in edicola. Quando il raggio di sole appena tiepido del ritorno in campo stava riscaldando Rino Gattuso, che come tutti gli uomini di calcio stava soffrendo la lontananza dai prati di gioco, è arrivato il temporale della tragedia. Di quelle che non vorresti vivere mai, nemmeno raccontare. Francesca Gattuso, la sorella del tecnico del Napoli, non ce l'ha fatta, la grave malattia contro cui combatteva da mesi l'ha sopraffatta. Ringhio lo ha saputo a Castel Volturno, appena prima di dirigere l'allenamento di ieri, ed è subito partito.