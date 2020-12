Il Messaggero: "Il rinnovo di Inzaghi è una spina per la Lazio. Lotito provoca ma non rilancia"

"Il rinnovo di Inzaghi è una spina per la Lazio. Lotito provoca ma non rilancia", si legge stamane nelle pagine interne de Il Messaggero. Fra pochi giorni Simone Inzaghi sarà libero di firmare con chi vorrà e così la questione rinnovo in casa Lazio rimane la più scottante. Pretende almeno 3 milioni a stagione e per questo aveva rifiutato la prima offerta da 2.3. La prima offerta di Lotito era quasi una provocazione: un rinnovo di un anno senza adeguamento del contratto. Inzaghi ha risposto chiedendo garanzie tecniche per il mercato di gennaio e la risposta è stata secca: "Pensa ad arrivare tra i primi quattro". L'imminente sessione di mercato sarà argomento di un vertice che si terrà nei prossimi giorni con il presidente che ha la consueta voglia di rivoluzione.