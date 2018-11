Il Messaggero: "Immobile, crisi del gol più azzurra che biancazzurra"

© foto di Federico Gaetano

"Immobile, crisi del gol più azzurra che biancazzurra", scrive questa mattina Il Messaggero nelle sue pagine interne. La Lazio continua a essere trascinata da Ciro, l'Italia con lui titolare è rimasta a secco nelle sfide contro il Portogallo. Arabia Saudita a parte (2-1, esordio della Nazionale firmata Mancini), nelle successive sette partite disputate, gli azzurri non hanno mai segnato più di un gol: uno con la Francia (Bonucci), uno con l'Olanda (Zaza), uno con la Polonia (Jorginho, rigore), zero con il Portogallo a Lisbona, uno con l'Ucraina (Bernardeschi), uno con la Polonia (Biraghi a Chorzow) e zero l'altra a San Siro con il Portogallo.